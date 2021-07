Detido grupo que sequestrou, agrediu e manteve jovem de 21 anos em cativeiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos da prática de um crime de rapto, de ofensas à integridade física e de roubo, ocorridos em outubro de 2020, na Área Metropolitana de Lisboa, informou esta quinta-feira a PJ.

Além do cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito dos suspeitos dos crimes, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP).

"A investigação foi desencadeada por esta PJ, na sequência de denúncia apresentada pela vítima, um homem de 21 anos, após ter logrado sair do local para onde havia sido transportado, com recurso a violência física e onde foi mantido em cativeiro, durante várias horas, fortemente agredido e ameaçado com recurso a arma de fogo", precisa a PJ.

Os suspeitos, com idades entre os 22 e os 27 anos, encontram-se "referenciados por atividades ligadas ao tráfico de estupefacientes", adianta a PJ, que agiu através da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT).

Submetidos a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, três dos detidos ficaram em prisão preventiva, ficando o quarto sujeito à obrigação de apresentações periódicas às autoridades.