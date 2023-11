Detido homem de 44 anos suspeito de esfaquear e roubar outro na Póvoa do Varzim

Um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por roubo agravado e tentativa de homicídio qualificado na Póvoa do VarzimSegundo o comunicado da PJ, na noite de 27 de setembro, o arguido entrou no interior de uma habitação na Póvoa do Varzim e atacou um homem, de 30 anos, com uma facada no peito.A vítima ficou "em perigo de vida" e foi transportada para uma unidade de saúde.O agressor pôs-se em fuga com o dinheiro que roubou, mas a PJ conseguiu localizá-lo e deteve-o na Póvoa do Varzim.O homem vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.