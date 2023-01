PJ detém homem em fuga há mais de um mês por tentar matar vizinho a tiro em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 48 anos suspeito do crime de tentativa de homícidio, em Vila Nova de Gaia.O homem é suspeito de tentar assassinar o vizinho depois de uma discussão na manhã de 12 de dezembro de 2022. O suspeito efetuou três disparos, "dois dos quais atingiram a vítima", de acordo com um comunicado da PJ.Colocou-se em fuga e foi agora apanhado pela PJ na Póvoa do Varzim.O suspeito tem antecedentes criminais pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, injúria agravada e condução sob o efeito de álcool e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.