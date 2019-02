Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que batia na mulher e abusava da enteada e do filho em Sintra

Agressor chegou a tirar fotografias à enteada completamente nua e exibiu-as a amigos.

Por M.P. | 09:02

Durante anos aterrorizou a família inteira. Batia na mulher e abusava da enteada e do próprio filho. O homem foi detido pela PJ na zona de Sintra.



Levado ao juiz, ficou em prisão preventiva. Em causa estão crimes de abuso sexual de crianças agravado, atos sexuais com adolescentes, pornografia de menores e violência doméstica.



No caso dos abusos à enteada, o agressor chegou mesmo a tirar fotografias à jovem completamente nua, exibindo depois as imagens aos amigos e conhecidos.



Já está na cadeia a aguardar pelo julgamento.