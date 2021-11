Detido homem que tentou matar rival com chave de fendas durante discussão em café de Caminha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, um homem de 54 anos que tentou matar outro de 57 com recurso a uma chave de fendas. O crime ocorreu, esta segunda-feira, durante uma discussão num café em Vila Praia de Âncora, Caminha.



A vítima ficou com ferimentos graves no abdómen e no peito.

A PJ refere em comunicado que "a motivação para a prática dos factos poderá estar relacionada com desentendimentos pessoais entre a vítima e o agressor".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.