Detido homem suspeito de tentar matar três pessoas em Vila do Conde

Um homem de 32 anos, vendedor ambulante e já com antecedentes criminais por homicídio na forma tentada, foi identificado e detido, fora de flagrante delito, por ser suspeito de ter tentado matar três pessoas.O crime ocorreu no passado dia 25 de julho pelas 21h00. O suspeito envolveu-se numa discussão na marginal de Vila do Conde e entrou num carro, tendo depois iniciado marcha atrás e atropelando três pessoas, uma das quais o interveniente no acidente e que se encontra hospitalizado.O suspeito, de 32 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.