Detido homem suspeito de ter assaltado seis vezes caixa multibanco

Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido, esta quarta-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Aveiro, pela suspeita de ter assaltado seis vezes a caixa multibanco do balcão do banco Millennium BCP, na Gafanha da Nazaré.A detenção ocorreu na sequência de um mandado de buscas domiciliária e de uma investigação do NIC da GNR de Aveiro que já durava há cerca de 10 meses.O detido tem registo criminal por condenações por crimes similares. Ao que tudo indica, os crimes cometidos estarão associados ao consumo de estupefacientes.O homem vai ser presente, esta tarde de quinta-feira, pela GNR, um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro.No final do primeiro interrogatório judicial, serão decretadas as medidas de coação que podem ir do termo de identidade e residência à prisão preventiva.