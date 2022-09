Mulher detida por tráfico de droga em Ílhavo

Uma mulher, de 52 anos, foi detida, esta quarta-feira, pela GNR da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.A suspeita foi abordada, pela autoridade, na via pública, por evidenciar um comportamento suspeito. Durante uma revista de segurança, a GNR apreendeu 143 doses de cocaína, um telemóvel e um cachimbo.A detida foi presente a um juiz de instrução criminal, no tribunal de Aveiro, para ser ouvida em sede de primeiro interrogatório judicial.No final, a mulher ouviu ser decretada a medida de coação de termo de identidade e residência.