Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga em Ovar

Um homem, depois de ser presente a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro, esta quinta-feira, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva. Uma mulher, detida no mesmo processo, vai aguardar o julgamento com a medida de coação de apresentações diárias num posto territorial da GNR da área de residência.O casal foi detido na sequência de uma diligência do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Ovar no âmbito de uma operação de combate à criminalidade na área do tráfico de estupefacientes.O NIC da GNR de Ovar apreendeu, também, várias viaturas, dinheiro, telemóveis, droga e uma balança.