Detido homicida que esfaqueou homem em Montechoro

Crime aconteceu num bar, no passado fim de semana.

13:19

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem suspeito de ter assassinado um outro num estabelecimento de diversão noturna no passado dia 9 de dezembro

O crime ocorreu no interior de um estabelecimento de diversão noturna, na madrugada do passado dia 9 de Dezembro do corrente, num bar da zona de Montechoro.

Em comunciado, a Pj revela que "da investigação levada a cabo foi possível apurar que a vítima, um homem de 31 anos de idade, foi agredida pelo suspeito, pessoa das suas relações, com recurso a arma branca, tendo-lhe provocado lesões que viriam a ditar a sua morte, confirmada já no Centro Hospitalar Universitário do Algarve".

O detido tem 21 anos de idade e está desempregado. Após audição em tribunal, ficou em prisão preventiva.