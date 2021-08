Um homem, de 73 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ser o presumível autor de pelo menos quatro incêndios florestais, em Guisande, Lobão, Santa Maria da Feira.





Segundo a PJ, o pedreiro reformado ateava os fogos com recurso a isqueiros. A área confinante com os terrenos onde deflagraram os fogos é uma zona habitacional, com várias moradias e zonas florestais, tendo ardido alguns hectares e, segundo a Polícia Judiciária, as chamas só não se propagaram devido ao rápido combate assumido pelos bombeiros.