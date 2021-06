Polícia Judiciária detém suspeito de fogo florestal em Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira ter detido um homem, de 70 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

Em comunicado, a autoridade refere que o incêndio ocorreu em Sanfins e foi provocado com recurso a isqueiro, "num aparente quadro de eventual adição de álcool".

Segundo a PJ, o suspeito terá "ateado o incêndio durante o dia, por volta das 16:00, quando as temperaturas eram superiores a 27 graus".

"A área confinante com o terreno onde foi ateado o incêndio é habitacional, com diversas moradias e floresta, tendo ardido uma pequena área devido à pronta intervenção dos bombeiros", acrescenta-se no comunicado.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.