Detido jovem suspeito de agressões e ameaças com arma em rixa à porta de café em Albergaria-a-Velha

Foi detido um jovem de 25 anos, suspeito de ser o autor das agressões à porta de um café em Albergaria-a-Velha que deixaram um homem em estado grave. A vítima foi ameaçada com uma arma de fogo e o detido chegou a disparar, sem que a bala tenha atingido o alvo.



Dois grupos de homens envolveram-se em desacatos junto ao café Boavista, em Angeja, Albergaria-a-Velha, esta sexta-feira, ao que tudo indica por motivos fúteis. Um dos homens sofreu ferimentos graves e foi levado em coma induzido, pelos bombeiros de Aveiro novos, para o hospital universitário de Coimbra.





Na sequência das agressões, um jovem, de 25 anos, foi detido pela polícia judiciária de Aveiro e presente a um juiz de instrução criminal. No final, o suspeito ouviu ser decretada a medida de coacção de prisão preventiva.Quando os dois grupos de homens se envolveram em desacatos a vítima acabou por apontar uma arma de fogo aos rivais. Foi nessa altura que o arguido com a ajuda dos amigos, conseguiu desarmar a vítima. Foi nessa altura que o homem foi desarmado e agredido na cabeça, ao que tudo indica, com um objecto contundente.A vítima está hospitalizada em coimbra em estado considerado grave. O arguido foi conduzido a um estabelecimento prisional, também em Coimbra.