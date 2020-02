Detido membro de grupo violento suspeito de assalto e sequestro

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem de 29 anos anos suspeito da prática de roubo agravado, sequestro e detenção de arma proibida.A investigação da PJ começou após um assalto à mão armada a uma carrinha de transporte e distribuição de tabaco, que ocorreu em julho do ano passado.O homem de 29 anos fazia parte do grupo que manietou com fitas plásticas o condutor da carrinha de transporte de tabaco tendo depois roubado vários maços e dinheiro.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe decretada a prisão preventiva.A PJ investiga agora se o suspeito está envolvido em outros crimes.