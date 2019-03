Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido no aeroporto do Porto homem com seis munições na bagagem de porão

Homemresidente em Celorico de Basto já foi presente a tribunal.

11:43

A PSP do Porto anunciou este sábado ter detido na sexta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, um homem residente em Celorico de Basto que pretendia embarcar num voo internacional com seis munições na bagagem de porão.



"Momentos antes, funcionários da empresa de segurança que opera o controlo de segurança da bagagem de porão verificaram que, numa mala de um cidadão que pretendia embarcar num voo internacional, se encontravam seis munições", refere a PSP em comunicado.



Dada a situação, "foram desenvolvidas medidas de polícia que levaram à interceção e detenção do suspeito acima identificado".



O homem, de 59 anos e residente em Celorico de Basto, foi então detido pelas 12h50 por elementos da Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP do Porto, sendo "suspeito da prática do crime de posse de munições".



Segundo a PSP, o detido foi já presente a tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação.