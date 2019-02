Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois funcionários roubam champanhe e vinho dos aviões

Apanhados pela PSP a vender garrafas exclusivas na internet. Usavam carro particular para contornar controlo à saída.

Por João Carlos Rodrigues | 08:55

Durante meses, dois funcionários de uma empresa de catering do aeroporto de Lisboa desviaram garrafas de champanhe francês e de Vinho do Porto, de uso exclusivo nos aviões da TAP. Foram agora apanhados pela PSP, após terem colocado as garrafas à venda na internet. A intervenção policial permitiu recuperar 168 garrafas avaliadas em 6571 euros, mas muitas outras terão sido vendidas antes.



Os dois homens, de 40 e 57 anos, trabalhavam num armazém no interior do aeroporto e usavam um esquema simples: para não dar nas vistas, desviavam apenas uma ou duas caixas de garrafas por dia, que colocavam na bagageira do carro, estacionado à porta durante o serviço. Sabiam que à saída não eram revistados e desta forma escapavam ao controlo.



O alerta foi dado pela empresa, depois de a falta de centenas de garrafas ter sido notada. No entanto, essa participação indicava apenas o desaparecimento de 17 caixas de champanhe Veuve Clicquot – cada garrafa custa pelo menos 40 euros nas lojas.



A PSP começou a investigar e rapidamente chegou à identidade dos dois suspeitos. Foram tramados pelos anúncios em páginas da internet, em que as garrafas eram vendidas abaixo do preço de mercado, mas com grande lucro. Foi nesta altura que as autoridades e os responsáveis da empresa se aperceberam de que a dupla tinha também desviado centenas de garrafas de Vinho do Porto da marca Churchill’s, cada uma avaliada em pelo menos 20 euros.



Por não haver flagrante delito, os dois homens foram constituídos arguidos e libertados.



Estrela do hip-pop

O champanhe Veuve Clicquot é um dos mais populares atualmente, sendo referido em músicas, nomeadamente de estrelas do hip-hop norte-americano, como o rapper Wiz Khalifa.



1772

ano em que foi fundada, em Reims, França, a casa Veuve Clicquot Ponsardin. Em 1804 a empresa ja vendia mais de 60 mil garrafas por ano; hoje são mais de 1,5 milhões.



Recorde

Em 2011, um licitador desconhecido pagou 30 mil euros num leilão por uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot de 1825 que foi encontrada intacta nos destroços de um navio no mar Báltico.