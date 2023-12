Detido no Brasil português procurado pela Interpol por tráfico internacional de droga

A Polícia Federal brasileira deteve, na terça-feira, um português suspeito de tráfico internacional de droga procurado pela Interpol, na Praia Grande, no litoral de São Paulo, no Brasil, avança a Tribuna.



Segundo as autoridades portuguesas, o homem de 60 anos esteve envolvido no envio de cocaína do Brasil para Portugal.





O Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília, pediu prisão preventiva para Luís Almeida para fins de extradição para Portugal, de acordo com as informações da Interpol.O detido ficará na sede da Polícia Federal em São Paulo até à extradição definitiva.