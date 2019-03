Homem pôs se em fuga após filhas terem chamado a GNR, em Almeirim.

00:56

Um homem de 43 anos agrediu a companheira, com quem partilha casa há um ano, em Almeirim.

A vítima foi ameaçada com uma arma de fogo apontada na cabeça e agredida fisicamente.



Foram as próprias filhas do homem que fizeram queixa à GNR. Quando se apercebeu da chegada dos militares, o agressor fugiu, mas acabou por ser detido.

Com antecedentes pelo mesmo crime, o agressor já foi condenado a seis anos de prisão, dos quais cumpriu quatro.

A vítima foi assistida no Hospital de Santarém.