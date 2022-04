Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta quarta-feira em Braga, suspeito de crimes de abuso sexual de crianças.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem foi detido fora de delito e que costumava atuar "na via pública, num concelho do distrito de Braga". As vítimas tratam-se de "menina menores de 14 anos", de acordo com as autoridades.

O suspeito vai agora ser presente a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação a serem aplicadas.