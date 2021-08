Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Madeira pos suspeitas de ter abusado sexualmente de várias crianças e de menores dependentes, com idades compreendidas entre os 12 e 16 anos.



Em comunicado, a PJ adianta que os crimes decorreram ao longo de dois anos, sendo que o criminoso se aproveitava da relação que mantinha com as crianças abusadas, no contexto da prática de desporto.





O suspeito será presenta a tribunal esta quarta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.