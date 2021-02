Operário de construção detido por abusos sexuais a familiar de 13 anos no Porto

Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter violado e abusado sexualmente de uma menor, uma menina de 13 anos da sua família, foi esta sexta-feira anunciado. Segundo comunicado da PJ, o caso ocorreu no Porto, com os abusos a decorrerem desde 2014.Descreve a PJ que o suspeito"aproveitou-se do ascendente que tinha sobre a menor, fruto da relação de parentesco existente", e uma vez que passava longos períodos sozinho com a adolescente, ameaçando-a e agredindo-a para evitar que a vítima denunciasse os abusos.O detido, operário de construção divil desempregado, não tinha antecedentes criminais. Vai ser presente a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação a aplicar.