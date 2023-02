Detido suspeito de atear fogo de forma negligente quando fazia uma queima em Gondomar

Um homem de 58 anos foi detido no domingo por suspeitas de ter ateado um incêndio florestal "de forma negligente" quando queimava sobrantes agrícolas em Gondomar, no distrito do Porto, adiantou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, esta força policial explicou que o fogo, na freguesia de Melres, começou na sequência de uma queima de sobrantes agrícolas que se descontrolou.

No combate às chamas estiveram os bombeiros voluntários de Melres, São Pedro da Cova, Gondomar, Valbom, Carvalhos, Avintes, Cete, Paredes e ainda um meio aéreo de Santa Comba Dão, referiu.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Gondomar.

A GNR relembrou que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal.

Além disso, esta força policial salientou que em qualquer altura do ano é proibido queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como efetuar queimadas sem pedir autorização ou fazer comunicação prévia.

Para evitar acidentes, a Guarda pede que sejam seguidas as regras de segurança e que as pessoas tragam sempre o telemóvel.