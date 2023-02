Detido suspeito de espancar e esfaquear até à morte homem em bar de Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 34 anos suspeito de matar Fábio Abenta, empregado no bar onde se deu o homicídio.

O suspeito encontrava-se em fuga desde que matou a vítima, pela 1h30 do dia 9 de setembro. O agressor terá esfaqueado e espancado a vítima, que deixou orfã uma filha de dois anos.





Segundo revelou a PJ, o detido, acompanhado por mais cinco pessoas, terá agredido a vítima, de 31 anos, "com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaqueou-a, no tórax e abdómen, causando-lhe a morte".Os cinco elementos do grupo, com idades entre os 19 e os 33 anos, foram detidos pela PSP de Setúbal poucas horas depois do crime e foram presentes ao Tribunal de Setúbal em 10 de setembro.

Uma discussão entre ambos terá provocado a agressão. O suspeito, que estava em fuga desde o dia do homicídio, está sujeito à medida de coação de prisão preventiva.