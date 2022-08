Detido suspeito de fogo posto na Covilhã

Um homem de 58 anos foi detido por suspeita de atear um fogo, no dia 12, em Vila do Carvalho, concelho da Covilhã, crime que pode ter sido motivado por mimetismo em relação aos grandes incêndios da região.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que a deteção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e com a colaboração inicial do Destacamento Territorial da GNR da Covilhã, sendo o suspeito o presumível autor de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 12, pelas 10h15, na localidade de Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã.

A 6 de agosto, um incêndio também com origem na Vila do Carvalho, alastrou a toda a região da Serra da Estrela.