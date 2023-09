Detido suspeito de matar grávida de sete meses em Borba

Ao que o

apurou, a mulher é natural de Elvas e tem dois filhos menores.

Um homem de 44 anos foi, esta quarta-feira, detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter matado uma grávida de sete meses, em Borba, Évora.Cláudia Silva, de 35 anos, foi encontrada morta a 22 de junho , no interior de um carro junto a uma zona que a mulher frequentava. A vítima apresentava ferimentos no pescoço, na barriga e nos braços.De acordo com a PJ, o homem terá cometido o homicídio por ciúmes.O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.