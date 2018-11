Detido suspeito de matar mulher e queimar cadáver no Algarve

Tatiana Mestre foi encontrada em agosto, com o corpo parcialmente carbonizado, em Quarteira.

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a detenção de um homem suspeito de ter assassinado uma mulher em Quarteira, tendo de seguida deitado fogo ao corpo da vítima. Trata-se de Tatiana Mestre, uma mulher de 29 anos, que foi encontrada dentro do carro em Vale Judeu.



Em comunicado, a PJ revela que "o crime remonta a 27 de agosto de 2018, data em que foi localizado o cadáver de uma mulher parcialmente carbonizado no interior de uma viatura automóvel, encontrada aparcada num ermo próximo da cidade de Quarteira".



A vítima, uma mulher de 29 anos de idade, "foi agredida, amarrada, amordaçada e morta, tendo sido o cadáver parcialmente carbonizado pela ação de incêndio provocado pelo suspeito", lê-se no comunicado.

O suspeito do crime foi detido esta segunda-feira, tendo sido recolhidas provas que o ligam ao crime.

A PJ acrescenta que o detido "tem 21 anos está desempregado, tem antecedentes criminais por crimes violentos e vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".