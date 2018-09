Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedidos mais exames a corpo de mulher encontrada morta em carro

Na sequência da autópsia em Loulé, autoridades querem determinar causa exata da morte da mulher de 29 anos.

Por João Mira Godinho | 09:22

A Polícia Judiciária pediu exames complementares, ao Laboratório de Polícia Científica, na sequência da autópsia ao corpo de Tatiana Mestre. Só depois poderá haver uma certeza sobre o que provocou a morte à mulher, de 29 anos, encontrada morta, num carro parcialmente queimado, na zona de Vale Judeu, no concelho de Loulé, segunda-feira.



O alerta para o desaparecimento de ‘Tati’, como era conhecida, tinha sido dado no sábado, pelo marido, com quem vivia precisamente em Vale Judeu. Ao final do dia de segunda- -feira, foi encontrada no banco de trás da viatura, de mãos amarradas e um pano à volta da cabeça e pescoço, num terreno descampado, por pessoas que passeavam um cão.



O corpo não apresentava sinais exteriores de violência, para além de algumas queimaduras ligeiras que resultaram do incêndio no carro, e foi enviado para autópsia para o Gabinete Médico-legal de Faro. Agora, o Ministério Público e a Diretoria do Sul da PJ - que ficou com a investigação - pediram os exames complementares, para estabelecer, com certeza, as causas da morte da mulher, que deixa dois filhos menores.



PORMENORES

Fogo com papéis

O incêndio que consumiu parcialmente a viatura foi provocado por papéis que arderam, na parte traseira da viatura.



Asfixia

Por ter sido encontrado um pano em torno da cabeça e pescoço, colocou-se a hipótese que tenha sido asfixiada.



Usava o carro

O veículo - um Opel - em que Tatiana Mestre foi encontrada não era dela, mas era esta que andava a usar o carro.