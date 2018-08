Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte violenta de ‘Tati’ choca família e amigos

Judiciária continuava esta quinta-feira à procura do autor ou autores do homicídio violento.

Por João Mira Godinho e Tiago Griff | 01:30

Família e amigos de Tatiana Mestre, a mulher, de 29 anos, encontrada morta dentro de um carro, em Vale Judeu, Loulé, na segunda-feira à noite, estão em choque. ‘Tati’, como era conhecida, foi encontrada com as mãos amarradas e um pano à volta da cabeça, no banco traseiro da viatura, que estava parcialmente consumida pelas chamas.



A PJ continuava esta quinta-feira as investigações para chegar ao autor ou autores do crime.



Os familiares não encontram uma explicação para o violento homicídio da mulher, que deixa marido e dois filhos menores. Tatiana tinha desaparecido no sábado e o alerta foi dado às autoridades pelo próprio marido.



Quando todos ainda procuravam a mulher, na segunda-feira à noite surgiu a notícia de que o corpo tinha sido encontrado, num terreno isolado, por pessoas que passeavam um cão.



A zona onde estava o carro é conhecida por ser usada para consumo e tráfico de droga e esta é uma das pistas que a Diretoria do Sul da PJ está a seguir. Essencial para a investigação é perceber quais as causas da morte.



O corpo não apresentava sinais de violência, para além de algumas queimaduras que resultaram do incêndio na viatura, mas que não terão provocado a morte de Tatiana.



Encontrada ao final do dia de segunda-feira

Depois de ser dada como desaparecida no sábado, o corpo de Tatiana foi encontrado ao final do dia de segunda-feira.



A GNR foi a primeira força de segurança a deslocar-se ao local mas perante os indícios de homicídio, os inspetores da PJ foram chamados para investigar o caso.



Residia na zona onde era muito conhecida

Tatiana vivia, com a família, em Vale Judeu e, sendo natural de Loulé, onde também estudou, era muito conhecida na zona - o que aumentou o choque quando se soube da morte violenta.



Atualmente, ao que o CM apurou, a mulher fazia trabalhos de limpeza.



PORMENORES

Hipótese de asfixia

As autoridades admitem que a mulher tenha sido morta por asfixia, eventualmente com o pano que foi encontrado a cobrir-lhe a cabeça e o pescoço.



Andava com o carro

O carro - um Opel - em que o corpo foi encontrado não era propriedade de Tatiana mas, segundo o CM apurou, a viatura era utilizada pela mulher.