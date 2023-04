A Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano do Porto realizou uma Operação Policial com o objetivo de combater o tráfico de estupefacientes no Porto. Nesta sequência, deteve dois homens de 20 e 24 anos e apreendeu 12.506 doses de Haxixe (12,5 kg), uma arma de fogo, 30 munições e 245 euros.Em atualização.