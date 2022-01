Detidos dois homens que tiravam malas com droga dos aviões e simulavam ser lixo no Aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve dois homens por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes.

A detenção dos suspeitos ocorreu no âmbito de uma investigação já em curso que visa o desmantelamento de uma estrutura criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína em território nacional, transportada em aeronaves que operam em voos de linha aérea regular provenientes da América Latina, como explica a PJ segundo comunicado.





Os dois homens, que trabalhavam na empresa de limpeza que presta serviços no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, faziam a retirada das malas de viagem carregadas de droga das aeronaves, simulando que se tratavam de lixo. As malas eram introduzidas clandestinamente nas aeronaves nos aeroportos de origem.Na posse de um dos arguidos estava uma mala que tinha acabado de ser retirada de uma aeronave proveniente do Brasil.Para além da droga, foi ainda apreendida uma elevada quantia de dinheiro em numerário, de documentação diversa, telemóveis e uma viatura de alta cilindrada.

Os detidos, de 30 e 38 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo a ambos sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.