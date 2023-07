Detidos no caso Altice conhecem medidas de coação na segunda-feira

Guilhofrei, Braga

Jéssica Antunes, e o economista Álvaro Gil Loureiro são os outros detidos no âmbito da operação.

Os quatro arguidos detidos na Operação Picoas só vão conhecer as medidas de coação na segunda-feira, anunciou o advogado de Armando Pereira, cofundador da Altice. "Vaz Antunes será ouvido hoje e amanhã o dia completo, no fim de semana não há diligência. A expetativa é que se saiba as medidas de coação na segunda-feira, se correr tudo bem", disse Pedro Marinho Falcão.Isto significa que os quatro arguidos vão ficar detidos, pelo menos, até segunda-feira. "É cansativo. Os arguidos estão a ficar impacientes. O meu arguido está detido há oito dias e até segunda-feira não terá decisão. A culpa é do Ministério da Justiça, que não tem condições para os tribunais funcionarem com mais rapidez."Armando Pereira, cofundador da Altice, ficou detido na passada quinta-feira após as buscas na sua casa em. Hernâni Vaz Antunes e a filha,Em causa estão crimes de branqueamento, fraude fiscal, entre outros, na alienação de um conjunto de prédios do antigo fundo imobiliário da Marconi, situados na zona de Picoas, em Lisboa, e avaliados em centenas de milhões de euros.