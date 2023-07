Escutas tramam milionário da Altice

As suspeitas sobre a alegada participação de Armando Pereira em negócios ruinosos para a Altice, da qual é acionista, surgiram em escutas telefónicas a Hernâni Vaz Antunes, seu amigo e alegado braço-direito, e a Bruno Macedo, agente do futebol e suposto braço-direito de Vaz Antunes.



Nessas interceções, Vaz Antunes e Macedo abordaram vários negócios relacionados com a Altice que chamaram a atenção do procurador Rosário Teixeira e do inspetor tributário Paulo Silva, que estavam então a investigar operações relacionadas com o futebol.









