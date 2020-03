Detidos vários inspetores do SEF suspeitos de matarem ucraniano à pancada no aeroporto de Lisboa

Foram esta segunda-feira detidos pela Polícia Judiciária três inspetores do SEF suspeitos de terem matado um ucraniano à pancada no aeroporto de Lisboa.

Um cidadão ucraniano que chegou a Portugal no último dia 11 de Março - dias antes do estado de emergência ter sido declarado - foi espancado até à morte, ao que tudo indica por três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.





A história conta-se em poucas palavras. O ucraniano chegou ao nosso país e foi-lhe recusada a entrada. Disse que vinha numa viagem de lazer, mas foi determinado que teria de regressar à Turquia. Foi-lhe recusado o visto de entrada. O voo para voltar seria o próximo disponível, mas o suspeito recusou-se a sair do nosso país.