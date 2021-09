O Ministério Público de Santarém está a investigar a queixa de uma mulher que afirma ter sido alvo de “agressões e ameaças de morte” por parte do médico Paulo Russo Corceiro, pai da atriz Margarida Corceiro, que mantém um relacionamento com o futebolista João Félix, do Atlético de Madrid.Um diferendo com a vizinha, Ana Maria Dionísio, de 57 anos terá sido o motivo do conflito.