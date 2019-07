Diana Fialho e Iuri Mata voltam esta segunda-feira a tribunal

O tribunal de Almada marcou para esta segunda-feira novas alegações finais do caso que julga o casal Diana Fialho e Iuri Mata pela morte da mãe adotiva da arguida, em setembro de 2018.

A leitura do acórdão estava marcada para o dia 19 de julho mas foi adiada devido a um agravamento no enquadramento jurídico do crime de homicídio qualificado, decido pelo coletivo de juízes, e pela chegada do resultado da perícia ao material informático apreendido pela Polícia Judiciária de Setúbal em casa do casal, no Montijo.

Estas novidades não jogam a favor dos arguidos. O CM e a CMTV tiveram acesso exclusivo ao relatório da PJ que mostra que o casal planeou a morte de Amélia pelo menos três meses antes do crime. O documento revela que Diana e Iuri começaram a pesquisar na Internet, através do Google Maps, locais ermos onde ponderavam depositar o corpo da professora de físico-quimica. As pesquisas, feitas no computador de secretária do casal, através de uma conta identificada com o nome de Iuri Mata, inclui locais como Serra da Arrábida, Pegões, Cabo Espichel, entre outros que foram ao que tudo indica ponderados pelo casal para depositar o corpo de Amélia Fialho, após o crime.

Esta prova de premeditação pode vir a ser prejudicial para ambos, já que o coletivo de juízes decidiu agravar o enquandramento jurídico do crime de homicídio qualificado. Ou seja, o casal continua acusado e pronunciado por esse crime mas agora com a agravante de os mosgristrados considerarem que o motivo foi "torpe e censurável", tendo em conta que a acusação considera que os dois queriam obter a herança de Amélia Fialho antes da morte natural e que, por isso, engendraram um plano para matar a professora de 59 anos.

Esta tarde as defesas dos dois arguidos vão ter oportunidade de se pronunciar sobre o relatório forense ao material informático e vão poder fazer novas alegações finais. As duas defesas já antes tinham pedido a absolvição dos seus clientes, espera-se que hoje venham a fazer o mesmo.

Só hoje será também conhecida a nova data para a leitura do acórdão. O casal está acusado dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.