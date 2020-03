Diretor clínico do IPO de Lisboa morre no hospital

O diretor clínico do Instituto Português de Oncologia em Lisboa, João Freire, foi encontrado morto esta terça-feira de manhã no gabinete daquela unidade hospitalar, na Praça de Espanha, em Lisboa. O médico, que ocupava o cargo desde o final de 2018, foi encontrado por colegas, que estranharam a sua ausência.



A PSP esteve no IPO e criou um perímetro de segurança para a intervenção de uma equipa do INEM, mas já nada havia a fazer e o óbito foi declarado no local. Segundo o CM apurou não há qualquer indício de crime.

O corpo foi recolhido por uma equipa de bombeiros e levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal para ser autopsiado. João Freire era um dos rostos da luta contra o cancro em Portugal e um investigador referenciado na Europa.