Diretora pedagógica do Externato Ribadouro no Porto suspensa por inflação de notas

A diretora pedagógica do Externato Ribadouro, no Porto, foi suspensa de funções por inflação de notas e foi decretado o encerramento do estabelecimento por um ano letivo, decisão suspensa por dois anos, indicou esta sexta-feira o Ministério da Educação.

"Na sequência do processo disciplinar instaurado à diretora pedagógica do Externato Ribadouro, foi aplicada a sanção de suspensão de funções (de diretora pedagógica) pelo período de um ano", esclareceu a tutela em resposta à Lusa.

No que diz respeito ao processo relativo à entidade proprietária do Externato, foi determinada a aplicação de sanção de encerramento do estabelecimento de ensino por um ano letivo, que fica suspensa pelo período de dois anos.