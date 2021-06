Livros escolares devolvidos até dia 30 de julho

As escolas públicas e as privadas com contrato de associação vão começar de imediato a recolher os manuais escolares que foram entregues gratuitamente a cerca de 1 milhão de alunos do 5º ao 12º ano. Até ao final de julho, o processo de recolha com vista à reutilização tem de estar concluído.Para os 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos sem exames, os livros têm de estar recolhidos e verificados até 16 de julho. Já nos 5º e 6º anos, a devolução tem de estar concluída até 30 de julho, segundo as orientações enviadas quinta-feira às escolas pelo Ministério da Educação. A devolução acontece no final do ano letivo ou do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. "Nestes casos os manuais devem ser entregues três dias após a publicação das classificações dos exames", pode ler-se no documento enviado aos diretores. O 1º ciclo deixou de devolver os manuais após muitas queixas das famílias sobre o estado em que recebiam os livros.O documento da tutela refere que as escolas "devem, desde já, promover todos os procedimentos relativos ao processo de reutilização dos manuais escolares, que abrangem todos os níveis de ensino a partir do 2º ciclo do Ensino Básico, inclusive". A emissão dos vales para o próximo ano letivo para alunos dos anos de continuidade vai começar a 26 de julho. Já para os que mudam de ciclo ou escola arranca a 9 de agosto.Recorde-se que o processo de recolha e reutilização é agora retomado depois de ter sido suspenso o ano passado pela oposição. As escolas terão por isso de recolher livros de dois anos letivos, num processo que os diretores preveem moroso, mas exequível dentro dos prazos definidos.As aulas terminaram esta sexta-feira para os cerca de 240 mil alunos dos 9º, 11º e 12º anos. Na próxima quarta-feira, a 23 de junho, será a vez de os alunos dos 7º, 8º e 10º anos guardarem os manuais escolares. Os alunos mais jovens, do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos, só poderão trocar os bancos da escola pelas ‘férias grandes’ a 8 de julho. Este ano, as aulas terminam mais tarde do que o inicialmente previsto em todos os níveis de ensino, devido à interrupção letiva de 15 dias decidida pelo Governo no final de janeiro.