A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) aplicou, neste ano letivo e no último, 64 sanções disciplinares a diretores, diretores pedagógicos e professores de escolas privadas e públicas por causa do inflacionamento das notas internas. Segundo o Ministério da Educação (ME), “as sanções até agora decididas variaram entre a repreensão escrita, a multa e a suspensã...