Dispara tiros contra casa de vizinhos em Loulé

Ameaçava de morte os vizinhos e, pelo menos uma vez, disparou contra a residência de um deles. O homem, de 66 anos, foi detido quarta-feira, em Alte, por militares da GNR do Posto Territorial de Salir, em Loulé, por posse ilegal de arma.A detenção foi efetuada na sequência de um mandado de busca domiciliária emitido pela autoridade judicial, depois de uma investigação da GNR que começou no dia 22 de agosto passado, dia em que o homem efetuou o referido disparo contra a casas dos vizinhos, apurou oDurante as buscas à casa do suspeito, os militares apreenderam "uma espingarda de caça, de calibre 16, bem como 16 cartuchos e ainda uma catana e dois telemóveis".O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé. Neste momento prosseguem as diligências para total esclarecimento do caso.Segundo revelou a GNR, a operação que levou à detenção do suspeito e à apreensão das armas de fogo contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da GNR de Loulé.O suspeito foi descrito aocomo tendo uma personalidade conflituosa. Ter-se-á desentendido com os vizinhos, o que o levou a efetuar o referido disparo, que deu origem a uma queixa-crime que despoletou a investigação, que prossegue a cargo da GNR de Loulé.