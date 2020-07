"Disse que ia morrer carbonizada": Professora confundida com dona de canil ameaçada de morte

Uma pública, ligada à poesia, e outra privada.

"Depois desta última [ameaça], tive mesmo medo e fui à GNR da Trofa contar o que se passou e fazer queixa".



A escritora admitiu que não pensava fazer queixa nas autoridades porque, após a sua publicação no Facebook, este domingo, a dar conta das ameaças de que estava a ser alvo, Alexandra começou a receber alguns pedidos de desculpa.



"Tinha pensado em não fazer porque as pessoas estavam a começar a pedir desculpa, as páginas de animais que tinham publicado as minhas fotos retiraram e colocaram pedidos de desculpa, houve quem partilhasse os meus comunicados a dizer que eu não tinha nada a ver com esse crime", afirmou, dizendo que o que a fez mudar de ideias foi o facto de ter recebido a última mensagem onde lhe foi dito que acabaria carbonizada, à semelhança dos animais que morreram no incêndio em Santo Tirso.



"Resolvi que devia ir à polícia", rematou. A mulher fez queixa por difamação e ameaças.



"A GNR bateu-me à porta"

Um dia após ter feito queixa nas autoridades, Alexandra recebeu alegadamente os militares da GNR em sua casa. Desta vez, teria sido alguém a fazer queixa.



"Ontem [terça-feira] a GNR veio bater-me à porta para perguntar quantos animais eu tinha! Receberam uma mensagem a referir o meu nome e a minha morada como proprietária de um canil. (...) Como souberam a minha morada não sei, mas é bastante grave".



A professora garantiu que, ao falar com os militares da GNR, foi logo associada à queixa que tinha feito. "Fizeram a associação à queixa que eu tinha ido fazer. Eles não sabiam quem iam encontrar do outro lado da porta", contou Alexandra, afirmando ainda que a GNR lhe disse para voltar a entrar em contacto com as autoridades caso fosse alvo de mais alguma ameaça.



Dezenas de animais morrem carbonizados em Santo Tirso

73 animais morreram no incêndio dentro de um abrigo em Santo Tirso, no distrito do Porto.



