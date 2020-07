Morte de 54 cães e gatos em canil ilegal de Santo Tirso gera revolta

Dezenas de voluntários invadiram ontem o abrigo Cantinho 4 Patas, um canil ilegal na Serra da Agrela, em Santo Tirso, onde morreram 54 animais (52 cães e 2 gatos) na sequência de um incêndio que atingiu o local durante a madrugada. À tarde, depois de várias horas de espera e na presença da GNR, cerca de 40 cães foram resgatados. Alguns animais foram entregues a associações, outros adotados pelos ativistas. “É revoltante. Vieram vários voluntários para ajudar a salvar os cães, mas a dona não deixou entrar ninguém, alegando que era um terreno privado. A GNR estava cá e também não nos deixou entrar”, contou ao CM Maria José, uma das voluntárias.

A GNR descarta responsabilidades na morte dos animais. “As consequências trágicas deste fogo não tiveram qualquer correspondência com o facto de a Guarda ter impedido o acesso ao local por parte dos populares. A essa hora [de madrugada], já tinham sido salvos os animais que foi possível salvar”, afirmou a força de segurança. “Quando o incêndio foi dado por dominado, já de madrugada, e na sequência do período de rescaldo, foi possível retirar com vida 110 cães que se encontravam no abrigo de animais” avançou depois a Câmara Municipal de Santo Tirso.





Bebiana Cunha, deputada pelo PAN, esteve ontem junto ao abrigo, desde a madrugada, para tentar ajudar no resgate. “É incompreensível que o direito de propriedade tenha valido mais do que a vida dos animais”, disse ao CM.





Os alegados maus-tratos no abrigo - que pertence a duas mulheres, mãe e filha - já tinham sido denunciados, em dezembro de 2017, pelo Correio da Manhã. Na altura, foi aberto um inquérito pelo DIAP do Porto, mas acabou arquivado. As duas mulheres suportam a atividade do abrigo Cantinho 4 Patas com donativos entregues por particulares e associações zoófilas.





Por se tratar de um crime público, este caso não carece de queixa para ser investigado. Mas, ao que o CM apurou, o fogo e as suas consequências, nomeadamente a morte dos animais, serão participadas pela GNR ao Ministério Público, que investiga.

pormenores

Ameaça à saúde pública



O canil ilegal que ontem ardeu e outro abrigo tinham sido alvo de denúncia, no final de 2017, por parte de populares por “uma situação de insalubridade, ameaça à saúde pública e mais grave ainda, de maus-tratos e negligência a animais indefesos”.





Arquivado em 2018



O caso seguiu para Tribunal e, em 2018, o Ministério Público arquivou o processo considerando “não haver crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, dejetos e mau cheiro”. Isto, “apesar de [o canil] não prestar as ideais condições aos animais que ali estão acolhidos”, diz o despacho.









Três detidos por fogo posto e 20 pessoas identificadas por atividades proibidas

A GNR deteve três suspeitos de fogo posto e identificou 20 pessoas por atividades proibidas em florestas durante o estado de alerta devido aos fogos florestais, no sábado, segundo dados divulgados ontem pelo ministro da Administração Interna. De acordo com Eduardo Cabrita, estas ações são resultado das mais de mil patrulhas efetuadas pela GNR em todo o País e outras tantas por elementos do Instituto de Conservação da Natureza e das Forças Armadas. Devido às condições climatéricas, o estado de alerta foi prolongado até amanhã à noite.









GNR investiga ocorrência que começou no lixo

O fogo de Bodiosa, Viseu, foi dado como dominado ontem. Registou-se um pequeno reacendimento, resolvido com um meio aéreo. A GNR já sabe que a causa foram brasas colocadas num caixote do lixo e tenta agora identificar o autor.