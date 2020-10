Chorou durante todo o depoimento ao coletivo de juízas do Tribunal de Matosinhos. A empregada de limpeza que foi torturada durante 10 horas pela ‘rainha da droga’, do bairro Pinheiro Torres, Porto, e pelo ex-companheiro desta, recordou esta terça-feira o terror que viveu a 2 de junho de 2016. "Fui agredida com uma chave de tirar rodas do carro e com o pau de um pára-vento. Fui colocada na água do mar durante uma hora e o arguido ainda foi buscar uma faca e disse que me ia cortar as orelhas", contou.



Na origem do crime violento, cometido em vários locais do Porto, de Gaia e de Matosinhos, esteve o facto de a arguida, que é cabeleireira, o seu filho e o seu ex-companheiro terem pedido à vítima para lhes guardar uma bolsa com droga. A empregada aceitou fazê-lo e escondeu o produto atrás de um armário, na própria casa. Iria receber em troca 100 euros. Porém, o produto desapareceu. Durante a tortura - para confessar onde estava a droga -, a vítima chegou a ficar inconsciente. "Eu já não tinha forças. Já nem o meu corpo sentia. Num miradouro, em Crestuma, chegaram duas mulheres mascaradas junto de nós e uma deu-me com uma taser na cabeça e perdi os sentidos", recordou em tribunal.

No início do julgamento, a ‘rainha’, de 43 anos, o ‘ex’, de 44, e o filho dela, de 24, não quiseram prestar declarações. Estão em liberdade e respondem por sequestro agravado, coação e tráfico de estupefacientes. Só mãe e filho lucraram, pelo menos, 56 mil euros com o crime.

