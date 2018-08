Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Diz que é padre, mas é o diabo” , diz o 'Bruxo de Fafe' sobre o padre Gama

Fernando Nogueira diz que há várias queixas de abusos por parte de mulheres que foram à consulta do padre.

Por Isabel Jordão | 08:40

O polémico padre exorcista Humberto Gama, que está indiciado por violação de uma paciente, em Fátima, foi esta segunda-feira acusado por Fernando Nogueira, mais conhecido por ‘Bruxo de Fafe’, de ser um "impostor" e de estar "a difamar as pessoas que trabalham o espiritismo e o sobrenatural". "Ele é a mentira do exorcismo", afirma.



"Ele anda vestido de padre sem ser padre, porque foi excomungado", disse ontem Fernando Nogueira ao CM, defendendo que o autointitulado padre exorcista "não está com Deus, mas com o diabo e tem uma rede de aldrabões à volta dele".



O ‘Bruxo de Fafe’ diz que "no exorcismo não há contacto físico sexual, ninguém pode tocar nas partes intimas das pessoas, isso é falta de caráter e de respeito", afirmando que pelo consultório de Humberto Gama "passam muitas mulheres a queixarem-se de abusos nas consultas".



"Mas não se vê nenhum homem a queixar-se", destaca. Gama, de 79 anos, nega qualquer abuso sexual e afirma que só esteve dez minutos com a paciente, de 55 anos.