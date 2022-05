Dois acidentes com camiões na estrada para Sesimbra

Uma colisão envolvendo um camião e dois ligeiros provocou, na manhã desta quinta-feira, quatro feridos ligeiros, na EN378, em Fernão Ferro, Seixal.

A viatura pesada tombou, pelas 07h00, sobre um dos ligeiros e deixou carga na via, causando fortes constrangimentos no trânsito.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros do Seixal, viatura médica do INEM do Hospital Garcia de Orta e GNR, num total de 15 operacionais.

Já depois das 10h00, na mesma estrada, junto à rotunda do Continente, a chegar a Sesimbra, um outro camião deixou cair brita na via. Os bombeiros foram chamados para proceder à limpeza.