Dois adolescentes detidos por tentarem matar com arma branca homem em Beja

Dois adolescentes, de 17 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tentarem matar com uma arma branca um homem, de 29 anos, na via pública, no concelho de Beja, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ explicou que os dois jovens foram detidos, na segunda-feira, por elementos da Diretoria do Sul desta polícia, por existirem "fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada".

O crime, referiu, ocorreu na madrugada do dia 30 de setembro deste ano, na via pública.

Segundo a PJ, a vítima é um homem, de 29 anos, que foi agredido pelos dois adolescentes com uma arma branca, o que lhe provocou lesões que o colocaram em perigo de vida, se não fosse a rápida intervenção dos meios de socorro e condução ao hospital.

"A agressão surge na sequência de altercação provocada por um grupo de adolescentes, no qual se inseriam os suspeitos, e direcionada a dois casais", adiantou, realçando que um dos homens foi gravemente ferido quando "reagiu em defesa da companheira".

A PJ assinalou ter recolhido "relevantes elementos probatórios que culminaram na identificação dos presumíveis autores" do crime e que "ditaram a emissão de mandados de detenção" pelos serviços do Ministério Público de Beja.

Os detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo Local Criminal de Beja.