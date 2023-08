Uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros e um carro provocou quatro feridos, dois bombeiros e dois civis, no IC21, no Barreiro, na tarde deste sábado.O alerta foi dado às 15h36, para um acidente no cruzamento dos Galitos. Três das vítimas apresentam ferimentos ligeiros e a quarta, um dos bombeiros, encontra-se em estado grave.No local, estavam, às 16h31, 18 bombeiros, apoiados por oito viaturas.