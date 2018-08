Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois carros colidem no IC19

16:02

Dois veículos ligeiros colidiram esta quinta-feira à tarde no IC19, entre Queluz e Amadora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros de Queluz, não houve registo de feridos.



No local estiveram os Bombeiros de Queluz e uma ambulância do INEM, num total de nove operacionais.