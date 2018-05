Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no IC19 junto a Queluz provoca longas filas no acesso a Lisboa

Sinistro com três viaturas fez dois feridos.

08:06

Um acidente com três viaturas ligeiras no IC19 junto a Queluz está a provocar longas filas no acesso a Lisboa.



O sinistro fez dois feridos ligeiros que já foram transportados para o hospital Amadora-Sintra por precaução.



Até ao momento encontra-se cortada a faixa da esquerda, sendo possível realizar o acesso pelos restantes duas.



O alerta foi dado às 07h19.



No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Queluz apoiados por quatro viaturas e a Polícia de Segurança Pública. É ainda esperada a chegada do reboque para retirar as viaturas do local.