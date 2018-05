Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em camião condiciona circulação na Ponte Vasco da Gama nos dois sentidos

No local estão onze elementos dos Bombeiros Voluntários de Portela e Moscavide.

15:04

Um incêndio num veículo pesado de mercadorias obrigou esta quinta-feira ao corte da circulação no Itinerário Complementar (IC) 2, num dos acessos à Ponte Vasco da Gama, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela.





De acordo com a mesma fonte, o alerta para o incêndio num camião que transportava "alimento para gado" foi dado cerca das 13h50, tendo o condutor sido transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures (distrito de Lisboa), com ferimentos ligeiros.



O camião seguia no IC2, no sentido sul-norte, tendo-se incendiado à saída da praça José Queirós.



Cerca das 15h30, as vias já se encontravam em limpeza, devendo a circulação ser retomada "em breve".



No local esteve uma viatura pronto socorro do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e três veículos dos Bombeiros de Moscavide e Portela, bem como a PSP.